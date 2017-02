Graz machte nächsten Schritt in Richtung EBEL-Play-off

Steirer feierten hohen Heimsieg - © APA (Archiv/Fohringer)

Die Graz 99ers haben am Mittwoch den nächsten Schritt in Richtung Play-off in der Qualifikationsrunde der Erste Bank Eishockey Liga gemacht. Die Steirer (19) fertigten das Schlusslicht Olimpija Ljubljana zu Hause mit 5:0 (2:0,3:0,0:0) ab und hielten damit ihren Zwei-Punkte-Vorsprung auf den ersten Verfolger HC Znojmo. Den Tschechen gelang mit einem 6:3-Sieg beim VSV ebenfalls ein großer Schritt.