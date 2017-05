Grawe-Vorstandschef Ederer gibt Vorsitz per 1. Juli ab

Der langjährige Chef der Grazer Wechselseitigen geht aber mit einer guten Bilanz: In der AG stieg die Bilanzsumme 2016 um 6,9 Prozent auf 3,01 Mrd. Euro, der Gewinn vor Steuern (EGT) um 12,4 Prozent auf 58,2 Mio. Euro. Gleiches berichtete Ederer für die Gruppen-Bilanz 2016: Die Bilanzsumme wuchs um 2,1 Prozent auf 9,45 Mrd. Euro, das EGT um 36,3 Prozent auf 157,2 Mio. Euro.

In der Gruppe (mit 13 südosteuropäischen Staaten) habe man “im Ausland gut reüssiert”, sagte der scheidende Vorstandsvorsitzende. Das deutliche Plus beim EGT von 157 Mio. Euro sei im wesentlichen auf Auflösungen von Heta-Rückstellungen im Ausmaß von über 20 Mio. Euro zurückzuführen.

In der Grawe AG konnte laut Ederer ein Prämienzuwachs von 3,5 Prozent auf 541,1 Mio. Euro verbucht werden. Das Eigenkapital stieg hier um 8,1 Prozent auf 618,1 Mio. Euro. In der Grawe-Gruppe mit den Kreditinstituten und den Auslandstöchtern verzeichnete man einen Zuwachs von 2,5 Prozent auf 813,8 Mio. Euro bei den Prämien. Die Bilanzsumme in der Gruppe von 9,45 Mrd. Euro teilte sich auf 4,88 Mrd. Euro (plus 7,6 Prozent) bei den Versicherungen und 4,57 Mrd. Euro (minus 3,2 Prozent) bei den Kreditinstituten auf. Das Eigenkapital in der Gruppe belief sich 2016 auf 1,097 Mrd. Euro (plus 16,1 Prozent).

Im Bereich Versicherungen habe man in Bosnien-Herzegowina einen Kfz-Versicherer gekauft. “Wir haben dort nun jene Position, die wir auch in der Steiermark innehaben. Von der Merkur haben wir deren Tochter in Montenegro übernommen, die werden wir mit unserer Tochter in Podgorica zusammenführen”, sagte Ederer. Man bereite auch “Aktivitäten” im Kfz-Versicherungsbereich in Rumänien und Serbien vor: “Das sollte uns ein Netz von der Schweizer Grenze bis zum Schwarzen Meer bescheren”, kündigte der 67-Jährige an. Ein Problemland sei immer noch die Ukraine, bekannte der Grawe-Chef. “Aber wir haben uns immer dazu bekannt, dass wir in diesem Land bleiben.”

Der kommende Grawe-Chef Scheitegel sagte zur Situation im Inland, typisch seien “namenlose” Ereignisse wie der 15. August 2016. “An Stürme wie Paula oder Cyrill können sich viele erinnern, aber an diesem Tag gab es massiv Hagel in der Südsteiermark, der hat sich mit 20 Mio. Euro Schaden zu Buche geschlagen. Rund 18 Mio. Euro mussten für Schäden an Häusern Verglasungen und Markisen aufgewendet werden, rund 2 Mio. Euro im Kfz-Bereich”, so Scheitegel.

Die Grazer Wechselseitige beschäftigte 2016 über 4.500 Mitarbeiter in 13 Zentral- und osteuropäischen Ländern. Die Grawe-Bankengruppe hatte ihr Ergebnis von 2016 bereits Mitte April vorgelegt.

(APA)