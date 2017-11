Grauer Herbst ade: Gewagte Fashion Must-haves für den Herbst

Der Herbst ist grau und kalt? Das muss nicht so sein, denn die richtige Kleidung kann die nötige Abwechslung und Farbe in den Alltag bringen. Diese Must-haves dürfen in der trostlosen Jahreszeit auf keinen Fall fehlen.

Diesen Herbst dominieren gewagte Muster und Schnitte. Ob Karomuster, Rüschenärmel oder Fransenjeans – langweilig wird uns diesen Fashion-Herbst auf jeden Fall nicht.

Klassische Muster und gewagte Pullover

Karomuster sind diesen Herbst nicht mehr wegzudenken. Ob klassisch als Bluse oder als gewagte Hose, als Mantel oder stilisher Anzug – der Klassiker unter den Mustern ist zurück. Ein Karo-Teil peppt jedes Outfit auf und verleiht ihm etwas besonderes.

Statement-Pullover sind inn! Ob übergroßer Rollkragenpullover oder flauschiger Wollpulli mit Norwegermuster – diese Kleidungstücke sind stylish, bequem und halten auch im kältesten November warm. Wer es ausgefallen mag, kann auch zu Oberteilen in schrillen Farben oder mit besonderen Rüschenärmeln greifen.

Modisches Zweierlei von der Jeans

Jeans ist auch diesen Herbst wieder ein großer Trend und tauchen gleich in zwei Ausführungen auf:

Cropped Jeans sind der neue Stern am Fashion-Himmel. Diese Jeans enden kurz über den Knöcheln und haben einen ausgefransten Saum. Mit Sneakern wirken die Jeans sportlich-lässig, mit Pumps klassisch und bürotauglich und mit Ankle Boots gekonnt-stylish.

Wir alle kennen und lieben sie: Jeansjacken. Die lässigen Drüberzieher erobern im neuen Stil den Herbst. Die neuen Trendteile sind vielfältig: Over-Sized und lässig, Destroyed und gewagt, mit verziertem Statement-Back oder mit flauschigem Plüsch-Kragen – für jeden Geschmack ist etwas dabei.