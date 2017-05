Gratisshuttle für die tausenden Besucher

Die Busse verkehren am Samstag und Sonntag zwischen 8 bis 20 Uhr.BESUCHER-SERVICE – GRATIS-SHUTTLE VOM PARKPLATZ „SCHNABELHOLZ“ INS „MÖSLE“-STADION

Auf Grund der neuen Parkplatz-Situation am Meeting-Wochenende – eine Zufahrt zum „Mösle“-Stadion ist nur noch mit Parkkarte möglich – wird vom Veranstalter des Hypomeeting Götzis/Vorarlberg in Zusammenarbeit mit dem Partner im Bereich Athleten-Transporte – der Fa. Herburger Reisen, Dornbirn wieder der bewährte GRATIS-SHUTTLE vom Parkplatz im Stadion-Schnabelholz Altach ins „Mösle“-Stadion nach Götzis angeboten. Der Shuttle wird die Meeting-Besucher jeweils im 20 Minuten-Takt bzw. je nach Bedarf ins Stadion bringen.

Da das Parken am Straßenrand an der Rheinstraße nicht mehr erlaubt ist (Absperrung und Kontrolle durch die Polizei) werden alle Besucher gebeten – um die Parkplatz-Situation im Umfeld des Stadions zu entschärfen – diesen vom Veranstalter angebotenen GRATIS-Shuttle-Service in Anspruch zu nehmen.

Weitere Informationen dazu finden Sie auch unter der Meeting-Homepage www.hypomeeting-goetzis.at