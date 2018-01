Gratisprozess kostet nun doch 14.000 Euro

Beklagter gab nach Zivilprozess am Landesgericht sein Einkommen nicht bekannt. Deswegen muss er seinen Anwalt nachträglich bezahlen.

Wer über zu wenig Einkommen verfügt, muss für Gerichtsverfahren und einen Anwalt nichts bezahlen. Auch dem Beklagten in einem Zivilprozess war deshalb von der zuständigen Zivilrichterin des Landesgerichts Feldkirch Verfahrenshilfe bewilligt worden. Nach dem Prozess wurde der Vorarlberger nun aber zu Nachzahlungen von 14.600 Euro verpflichtet.

Die Feldkircher Richterin beschloss daraufhin, dass der Beklagte und nicht der Staat für die Kosten einer Gerichtsgutachterin von 2200 Euro aufkommen muss. Zudem hat er seinem Anwalt, der im Zivilprozess sein kostenloser Verfahrenshelfer war, an Vertretungskosten 12.400 Euro zu bezahlen.

Gegen den Beschluss der Erst­richterin legte der Beklagte das Rechtsmittel des Rekurses ein. In zweiter Instanz haben drei Richter des Innsbrucker Oberlandesgerichts (OLG) nun den Feldkircher Beschluss im Wesentlichen bestätigt. Als Rechtsmittel bliebe dem Vorarlberger nun nur noch ein außerordentlicher Revisionsrekurs an den Obersten Gerichtshof (OGH) in Wien.