Gratis mit Bus und Bahn zum 28. Szene openair

Lustenau. Schon am Bahnhof Hohenems ist der extra eingerichtete Shuttlebus am Donnerstagnachmittag fast voll. Beim Cineplex müssen ein paar auf den nächsten warten. Alle wollen zum Szene openair nach Lustenau. Das nicht alltägliche Gefährt ist ein Oldtimer aus den siebziger Jahren, der erste Gelenkbus, der im Land überhaupt unterwegs war. Mit Sack und Pack und guter Laune fahren die Besucher des Festivals direkt zum Gelände. Auch ein gelber Landbus ist als Shuttle im Einsatz.

Gratis mit Bahn und Bus

Die Veranstalter des Szene openair, in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Vorarlberg und der Marktgemeinde Lustenau, machen es möglich: Die Besucher des beliebten Festivals können sicher und kostenlos mit Bahn und Bus aus ganz Vorarlberg anreisen. „Sogar ab Lindau, St. Margrethen, Buchs und St. Anton a. Arlberg gilt dieses Angebot vom 3. bis 5. August für eine bequeme An- und Abreise“, zeigt sich Hannes Hagen, Organisator und „Mister Szene“, sehr erfreut.

Die Szene Fans finden es toll, dass sie mit Öffis so unkompliziert an- und abreisen können. Leichter geht’s nicht: Als Fahrscheine gelten die Eintrittskarten, die Szene-openair-Bändchen und das von der Homepage www.vmobil.at zum Herunterladen angebotene „Online Gratis-Ticket“ sowohl in ausgedruckter Form als auch am Handy ohne Ausdruck.

Durchgehende Shuttlebusse

Ab Hohenems Bahnhof und Lustenau Handelsakademie wird das Festivalgelände am Alten Rhein von Donnerstag 14 Uhr bis Sonntag 12 Uhr fast durchgehend im halb Stundentakt mit zwei Gelenk-Shuttlebussen angefahren. „Der Aus- und Einstieg befindet sich an der extra eingerichteten Haltestelle in unmittelbarer Nähe des Haupteinganges“, erläutert der Lustenauer Mobilitätsgemeinderat Dietmar Haller diesen Service. Rund 80 Prozent der Besucher nützten letztes Jahr das Angebot, um gratis und umweltfreundlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln an- und abzureisen oder haben den gratis Shuttlebus genutzt.

Alle Verbindungen von Bus und Bahn zur Haltestelle Szene openair können heuer erstmals über die Online-Fahrplanauskunft abgefragt werden.

Überwachte Fahrradlounge

Auch für das Fahrrad ist eine eigene Infrastruktur in Form einer überwachten Fahrradlounge. Der Weg dahin, sie befindet sich im nördlichen Teil des Festivalgeländes, ist beschildert, so Hannes Hagen und GR Dietmar Haller.

Einem ungetrübten, sommerlichen Festival Vergnügen beim Szene openair steht somit von dieser Seite nichts im Weg.