Gratis Brennholz ohne eigenen Wald

Bei der Brennholzbörse profitieren Waldbesitzer und Brennholzinteressierte.

Um diese beiden Gruppen zusammenzubringen, wurde die Idee der Vorderwälder Brennholzbörse geboren. Waldbesitzer, die einen Schlag zur Räumung haben und dies aber nicht selbst machen, kontaktieren Brennholzsuchende, die selbst Brennholz aufarbeiten möchten. In der Regel kann das Holz kostenlos verwertet werden. Die positiven Begleiterscheinungen sind ebenfalls kostenlos: Bewegung in der gesunden Waldluft und neuer Lebensraum für die Jungpflanzen im Wald.

Brennholzsuchende melden sich bei ihrer Gemeinde oder unter www.energieregion-vorderwald.at an. Alle angemeldeten Teilnehmer sind in einer Liste zusammengefasst, die auf www.energieregion-vorderwald.at veröffentlicht und ständig aktualisiert wird. Über diese Liste können Waldbesitzer geeignete Brennholzinteressenten kontaktieren.

„Wir machen unser Brennholz selbst und ersparen uns dadurch einiges an Heizkosten, obwohl wir keinen eigenen Wald haben. Waldbesitzer sind immer wieder froh, wenn wir das Restholz nach der Nutzung aufarbeiten“, erläutern Teilnehmer der Brennholzbörse. Auch für die Vorderwälder Waldaufseher Egon Schelling, Meinrad Gruber, Hubert Schwärzler, Klemens Nenning und Christian Köß ist die Entfernung des Abholzes nach der Nutzung wichtig für die Naturverjüngung im Wald, die auf freiem Waldboden am besten gedeihen kann. Die Vorderwälder Brennholzbörse ist eine Initiative des Landesforstdienstes in Kooperation mit der „energieregion vorderwald“. MO