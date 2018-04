Grasser-Prozess: Erklärungsnot bei Extra-Honorar

Im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und Andere ist am Donnerstag der angeklagte Ex-Manager der Raiffeisen Leasing bei der Einvernahme ins Schwimmen gekommen, als er versuchte, das 200.000 Euro hohe Extra-Honorar für die Porr Solutions zu erklären. Laut Anklage war es Schmiergeld für Grasser, damit er der Einmietung der Finanz in den Linzer Büroturm zustimme.

Aus der gemeinsamen Projektgesellschaft wurden 200.000 Euro an die Porr Solutions, eine Porr-Tochtergesellschaft, überwiesen. Der angeklagte damalige Projektmanager der Raiffeisen Leasing, dessen Namen die APA aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht nennt, machte in der Befragung durch Richterin Marion Hohenecker widersprüchliche Angaben. Ginge es nach ihm, würde die Rechnung heute immer noch unbezahlt am Tisch liegen, meinte er. Kurz darauf sagte er allerdings, er sei von der Leistung hinter der Rechnung “überzeugt” worden, daraufhin habe er sie zur Zahlung freigegeben – was die Richterin sichtlich entnervte: “Jetzt müssen Sie sich irgendwann entscheiden”, meinte sie zum Angeklagten.