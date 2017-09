Grantig gerockt in der Stube

Beim Stubenfest bei Kultur10Vorne wurde kräftig in die Saiten gehauen. - © Henning Heilmann

Frastanz (he). Auch im zweiten Anlauf fiel heuer bei Kultur10Vorne das Gartenfest ins Wasser. So spielten die Bands in der randvoll besetzten Stube auf und die Gäste erfreuten sich an drei grantigen Gigs, bei denen kräftig in die Saiten gehauen wurde.