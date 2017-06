Grandioser 33. Internationaler Muttersberglauf

Beim 33. Internationalen Muttersberglauf kämpfte die Weltelite im Berglauf um Höhenmeter und Sekunden, wurde dieser Lauf doch auch als Weltcuplauf und als Österreichische Staatsmeisterschaft gewertet. Für die korrekte Abwicklung sorgten sowohl das Berglauf Team Sparkasse Bludenz als auch die internationalen Vertreter Wolfgang Münzel WMRA und Helmut Schmuck ÖLV. In diesem starken Starterfeld (200 Teilnehmer), konnten sich auch Hobbyläufer mit den schnellsten Bergläufern Schulter an Schulter messen. Bei Regen bis Starkregen nahmen die Junioren (U18, U20) und die Masters ab 60 die verkürzte Strecke von Laz bis zur Fraßenhütte in Angriff (4,7km – 740m Hd). Alle anderen Klassen starteten in der Fußgängerzone und bewältigten eine 8,46km lange Berglaufstrecke mit 1180m Höhendifferenz. Das Ziel bei der Fraßenhütte auf 1740m wurde von Mayerhofer Stefan (Kurzdistanz) in 32:43,9 und von Waxenecker Helene (Kurzdistanz) in 40:23,8 erreicht. Bei der Langdistanz waren Mamu Petro 46:45,8 und Mayer Andrea 54:07,1 die schnellsten Athleten.

Österreichische Staatsmeister wurden Mayr Andrea und Innerhofer Manuel sowie die Junioren Waxenecker Helene und Mayerhofer Stefan.

Alle Ergebnisse sind unter www.berglaufteam.com zu finden.

4,7km -740m Hd

1. Mayerhofer Stefan U20 AUT 32:43,9

2. Ertl Philipp U18 AUT 34:09,7

3. Pohn Florian U18 AUT 34:32,9

6. Hammer David BLT U18 V 36:33,3

1. Waxenecker Helene U18 AUT 40:23,8

2. Gruber Marie U18 AUT 41:35,4

3. Moser Hannah U20 AUT 42:28,3

9. Jäger Lara LSG U18 V 53:20,5

8,46km – 1180m Hd

1. Mamu Petro ERI 46:45,8

2. Puppi Francesco ITA 47:19,4

3. Innerhofer Manuel AUT 47:38,3

12. Mayer Jakob V 51:20,2

1. Mayr Andrea AUT 54:07,1

2. Siegel Monique GER 57:37,5

3. Hauser Alexandra AUT 1:00:11,1

11. Meusburger Andrea V 1:08:36,8