Grand Prix in Malaysia: Pole-Position für Lewis Hamilton im Mercedes AMG

Der britische Mercedes-Pilot verwies am Samstag in Sepang mit einem Vorsprung von nur 0,045 Sekunden Vettels Ferrari-Teamkollege Kimi Räikkönen auf den zweiten Platz. Dritter in der Qualifikation für das 15. Saisonrennen wurde Red-Bull-Fahrer Max Verstappen. Renault-Mann Nico Hülkenberg raste auf Rang acht.

70. Pole-Position für Lewis Hamilton

Für Hamilton war es die 70. Pole seiner Karriere und die neunte in dieser Saison. Sebastian Vettel war wegen Motorenproblemen an seinem Ferrari schon in der ersten K.o.-Runde ausgeschieden. “Ich kann nicht beschleunigen, ich weiß nicht, was los ist”, funkte der Deutsche an die Box, während er langsam über den Kurs rollte. Der Aufforderung, die Batterie mittels Knopfdruck aufzuladen, kam er nach, hatte damit aber keinen Erfolg: “Das macht es noch schlimmer.” Ohne gezeitete Runde startet er vom letzten Platz.

