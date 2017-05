Grammy Awards kommen nach 15 Jahren zurück nach New York

Wer einen Grammy gewinnt, hat ausgesorgt - © APA (AFP/Symbolbild)

Die Grammy Awards und damit die wichtigsten Auszeichnungen der US-Musikbranche werden zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder in New York verliehen. Der Gala-Abend werde am 28. Jänner 2018 im Madison Square Garden stattfinden, kündigte dessen Betreiber gemeinsam mit der Recording Academy, Bürgermeister Bill de Blasio und dem TV-Sender CBS am Dienstag an.