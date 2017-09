Grafikdesignerin Sturn holt sich den Red-Dot-Award

Zwei Ausstellungen sollten als Dialog miteinander verbunden werden: Werke des „vorarlberg museums“ sowie Werke der privaten Sammlung „QuadrART Dornbirn“ von Erhard Witzel. „Ich wollte die Hierarchie auflösen und beide Ausstellungen auf dieselbe Stufe stellen“, erklärt Nina Sturn, die seit neun Jahren als selbstständige Grafikerin arbeitet. Das Ergebnis sind zwei gleichwertige Broschüren die miteinander als Einheit verbunden sind.

Eine Hürde war die technische Umsetzung: „Ich habe einige Buchbinder kontaktiert, aber die Handarbeit für die Bindung hätte unser knappes Budget gesprengt“, erinnert sich Nina Sturn. Sie hätte diese doppelte Fadenbindung auf jeden Fall gewollt. Also setzte sie sich mit ihrem Partner, Nadel und Faden an den Tisch, und gemeinsam wurden die 200 Exemplare in einer Wochenendschicht gefertigt.

Das Ergebnis war preisverdächtig. „Ich wusste, dass bei dieser Arbeit alles stimmt. Es fühlte sich einfach richtig an: Aufbau, Gestaltung, Ausführung.“ Auch die Auftraggeber waren restlos begeistert. Das gab den Ausschlag, die Arbeit beim Red Dot Award einzureichen: 24 Experten nahmen die eingereichten Arbeiten aus 50 Nationen unter die Lupe und vergaben das Red-Dot-Siegel an Nina Sturn für „Dialog 01: Vom Zeigen und Verbergen“. Am 27. Oktober geht es zur Red Dot Gala nach Berlin, wo Nina Sturn den begehrten Preis persönlich entgegennehmen wird. Und was wünscht sich die junge Designerin für die Zukunft? „Bücher gestalten!“, sagt Nina Sturn sofort, denn das sei ihre Leidenschaft.“ BK

Zur Person:

Nina Sturn

Jahrgang 1984

Grafikdesignerin in Rankweil

Kontakt: www.ninasturn.com

Informationen zum Red Dot Award: de.red-dot.org