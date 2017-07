Graffito für NS-Widerstandskämpfer Georg Elser in München

Streetart-Künstler WonABC und Loomit bei der Arbeit - © APA (dpa)

Zu Ehren des NS-Widerstandskämpfers Georg Elser gestalten zwei Graffitikünstler eine 23 Meter hohe Hausfassade inmitten von München. Die Streetart-Künstler WonABC und Loomit sind bereits am Werk. “Ich finde, dass Johann Georg Elser als einer der wichtigsten und frühesten Figuren des Widerstandes zu wenig in der deutschen Erinnerungskultur präsent ist”, so WonABC am Freitag.