Grafenegg-Festival startet 2018 mit Brittens "War Requiem"

Das Programm der Sommersaison 2018 in Grafenegg ist am Montag durch NÖ Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Festivalleiter Rudolf Buchbinder in Wien präsentiert worden. Eröffnet wird wieder mit der Sommernachtsgala am 21. und 22. Juni, das Festival selbst startet am 17. August mit Benjamin Brittens "War Requiem". Composer in Residence ist der Brite Ryan Wigglesworth.

Klangkörper wie die Sächsische Staatskapelle Dresden, das Mariinsky Orchester St. Petersburg, die Filarmonica della Scala di Milano und die Wiener Philharmoniker wurden angekündigt. Als Residenzorchester fungieren das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich sowie das European Union Youth Orchestra. Am Dirigentenpult stehen u.a. Charles Dutoit, Christoph Eschenbach, Valery Gergiev und Franz Welser-Möst.

Als Solisten wirken u.a. Helene Grimaud, Nikolaj Znaider, Hilary Hahn und Lisa Batiashvili mit, erstmals gastieren die Tenöre Jonas Kaufmann (mit dem ersten “Walküre”-Akt) und Juan Diego Florez in Grafenegg. Die Solisten der Sommernachtsgala sind diesmal die südafrikanische Sopranistin Pretty Yende, der maltesische Tenor Joseph Calleja und die holländische Cellistin Harriet Krigh mit den Tonkünstlern unter ihrem Chefdirigenten Yutaka Sado.

Buchbinder äußerte sich zwar zufrieden darüber, dass in Niederösterreich noch nicht – wie anderswo – bei der Kultur gespart werde, kritisierte jedoch das mangelhafte Bildungssystem in Österreich, insbesondere die Qualität des musischen Angebots für Schüler. “Wir müssen uns auch um das junge Publikum kümmern. Deswegen ist es mir wichtig, dass Jugendliche unter 26 Jahren eine Ermäßigung von 50 Prozent auf alle Karten bekommen”, meinte der Intendant, der selbst drei Konzerte in Grafenegg spielen wird.

Mikl-Leitner bezeichnete Grafenegg als “ein Leuchtturmprojekt der niederösterreichischen Kulturszene”. Nicht nur die hohen Qualitätsansprüche seien vorbildlich, sondern auch die Art, wie man auf das Publikum zugehe.

Das Budget 2018 für alle Aktivitäten der Grafenegg Kulturbetriebsgesellschaft m.b.H. inklusive Campus Grafenegg mit der neugegründeten Grafenegg Academy beträgt 9,1 Millionen Euro, wovon 4,4 Millionen Euro durch Kartenverkauf, Sponsoren und Vermietungen selbst aufgebracht werden, 4,7 Millionen steuert das Land NÖ bei. Der Bund, so Geschäftsführer Paul Gessl, trage weiterhin nichts zur Finanzierung bei.

Erstmals stehen in der Saison 2018 die Grafenegg Cottages mit insgesamt 64 Gästezimmern zur Verfügung (buchbar unter ). Weitere Neuerungen sind zusätzliche Sonntagnachmittags-Konzerte (“Musik im Park”) sowie erweiterte “Late Night Sessions”. Die Sommerkonzerte umfassen 16 Veranstaltungen, das Festivalprogramm enthält 35 Konzerte, zwei Uraufführungen sowie den Composer-Conductor-Workshop “Ink Still Wet”.