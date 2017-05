Grabschändung in Haselstauden: “Es ist alles, was wir von unserem Sohn noch haben”

“Es ist alles, was wir von unserem Sohn noch haben!” Mit diesen Zeilen wendete sich Jenny Novak am Freitag verzweifelt an ihre Facebook-Freunde. Das Posting wurde seither mehr als 2.500 mal geteilt. Die Familie hat sich auch an den Pfarrer gewendet und die Polizei informiert, ein Täter konnte bislang noch nicht ausfindig gemacht werden.

Mutter wendet sich an den Dieb!

Kurz vor dem zweiten Geburtstag wurden die Gegenstände vom Grab entwendet. Für die junge Mutter und ihren Mann ein herber emotionaler Schickssalsschlag, die ganze Familie ist geschockt. Besonders auch die 10-jährige Tochter: “Wir wissen gar nicht, wie wir ihr das beibringen sollen”, sagt Jennifer Novak im VOL.AT-Gespräch. Sie kann nicht verstehen, wie man ein kleines Kind “beklauen” kann. Die verzweifelte Mutter wendet sich jetzt über die Öffentlichkeit an den Dieb und bittet darum: “Bitte legt die Sachen wieder zurück. Diese haben für mich und meine Kinder einen großen emotionalen Wert!”