Grabner-Treffer bei Rangers-Sieg gegen Ottawa

Michael Grabner erzielte den Treffer zum 2:0 - © APA (GETTY)

Die New York Rangers mit Michael Grabner haben im NHL-Viertelfinale mit einem 4:1-Heimsieg gegen die Ottawa Senators in der “best of seven”-Serie auf 1:2 verkürzt. Grabner erzielte den Treffer zum 2:0 und hält bei bereits vier Play-off-Toren. Im Westen sind die Nashville Predators nur noch einen Sieg vom Conference-Finale entfernt, sie besiegten die St. Louis Blues 2:1 und halten bei 3:1 Erfolgen.