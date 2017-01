Grabner-Doppelpack bei Auswärtssieg der New York Rangers

Grabner ließ es doppelt krachen - © APA (GETTY)

Der Kärntner Michael Grabner war am Donnerstag maßgeblich daran beteiligt, dass die New York Rangers in der NHL nach drei Niederlagen wieder gewannen. Der 29-Jährige erzielte beim 5:2-Erfolg bei den Toronto Maple Leafs die Treffer zum vorentscheidenden 4:2 (5:03 Minuten vor dem Ende in Unterzahl) und zum 5:2 ins leere Tor (2:57 vor Schluss).