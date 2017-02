Grabner-Tor und zwei Vanek-Assists in der NHL

Die Detroit Red Wings konnten nur kurz jubeln - © APA (AFP)

Michael Grabner durfte am Donnerstag als einziger der drei österreichischen Eishockey-Stürmer in der NHL jubeln. Der 29-Jährige erzielte beim 4:3-Sieg der New York Rangers gegen die Nashville Predators sein 26. Saisontor. Die Detroit Red Wings verloren trotz zweier Assists von Thomas Vanek gegen die Washington Capitals 3:6, Michael Raffl und die Philadelphia Flyers unterlagen den NY Islanders 1:3.