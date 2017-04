Grabner startet in sein zweites NHL-Conference-Halbfinale

Grabner zählt zu den schnellsten Skatern in der NHL - © APA (AFP/Getty)

Zum zweiten Mal in seiner Karriere steht Österreichs Eishockey-Stürmer Michael Grabner ab Donnerstag im Conference-Halbfinale der National Hockey League (NHL). Der Villacher startet mit den New York Rangers bei den Ottawa Senators in die “best of seven”-Serie, in der die Rangers auf Tempo und Tiefe bei den Stürmern und Torhüter Henrik Lundqvist setzen.