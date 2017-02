Grabner mit Doppelpack, Vanek mit einem Tor in der NHL

Grabner hält bei 25 Saisontoren - © APA (AFP/Getty)

Die österreichischen Eishockey-Stürmer Michael Grabner und Thomas Vanek haben sich am Dienstag wieder in die Torschützenliste der National Hockey League (NHL) eingetragen. Grabner erzielte beim 4:1-Sieg der New York Rangers gegen die Anaheim Ducks zwei Tore, Vanek traf bei der 2:3-Niederlage der Detroit Red Wings nach Verlängerung gegen die Columbus Blue Jackets einmal.