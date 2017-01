Grabner-Assist bei 6:2 der Rangers gegen NHL-Schlusslicht

Kärntner lieferte Vorlage zum letzten Treffer - © APA (AFP/Getty/Archiv)

Der Kärntner Michael Grabner hat am Samstag in der National Hockey League (NHL) eine Torvorlage zum 6:2-Auswärtserfolg der New York Rangers gegen Schlusslicht Colorado Avalanche beigetragen. Der Stürmer bereitete den letzten Treffer der Partie (54.) vor, er hält nach 38 Saisonspielen bei 20 Scorerpunkten (14 Tore, 6 Assists). Matchwinner war Chris Kreider mit einem Hattrick.