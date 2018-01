„Gott vergibt, ein Narzisst aber nie...“

Narzissmus ist ein zeitloses, aktuelles Thema.

Götzis Großes Interesse am Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Reinhard Haller in der Volkshochschule gestern Abend.

“ Narzissmus äußert sich nicht nur in Selbstverliebtheit und Ich-Sucht, er lässt sich, wie Haller sagt, mit den fünf großen „E“ charakterisieren: Eigensucht und Egozentrik, ein großes Maß an Empfindlichkeit, Mangel an Empathie und letztlich die Entwertung.