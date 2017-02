Gospel-Legende Aretha Franklin nimmt letztes Album auf

Aretha Franklin wird vielleicht auch noch ein paar Konzerte geben - © APA (AFP)

Gospel-Legende Aretha Franklin hat ihr letztes Album angekündigt. Die Aufnahmen werde sie bald in einem Studio der Stadt machen, einige der Songs würden von Stevie Wonder produziert, sagte die Sängerin dem in Detroit ansässigen Fernsehsender WDIV am Donnerstag. Franklin wird im März 75 Jahre alt.