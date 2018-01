Gospel, Gitarren und Alphörner

Neujahrsjazzfestival holte regionale und internationale Jazzgrößen ins TaS.

Den unumstrittenen Höhepunkt des Festivals setzten bereits am ersten Abend „Joe Huss & Friends“. Da der aus der Steiermark stammende Schlagzeuger Huss wegen einer Verletzung verhindert war, übernahm der Schweizer Charly Antolini seinen Part. Der Achtzigjährige bearbeitete mit verwunderlicher Leichtigkeit und bebendem Effekt die Trommel. Für den Virtuosen war es nichts Neues, an der Seite gefeierter Jazzer wie Joan Faulkner , Gusztáv Csik und Reggie Johnson aufzutreten wie an diesem Abend. Faulkner kam 1978 aus den USA nach Deutschland. Sie lieh ihre Stimme unter anderem „Milli Vanilli“ und gewann als Schauspielerin Bekanntheit. Im TaS holte sie die Zuhörer mit Klassikern von Ella Fitzgerald und George Gershwin sowie Kreationen von ihr und ihrem Partner Csik in eine sprühende Welt des Blues, Swing und Gospel.

In Formation hoben am Freitag die sechs Gitarren von Peter Madsens „CIA Six on Six Guitar Ensemble“ ab. Vor fünf Jahren fand sich die Band. Seither spielen ihre Vorarlberger, Schweizer und Liechtensteiner Mitglieder unter Leitung des in Vorarlberg lebenden amerikanischen Pianisten Madsen. Dieser sowie Christian Bilgeri und Michael Jörger, zwei der Gitarristen, komponierten die Stücke. Gemeinsam mit Roland Jenny, Roger Szedalik, Oliver Rath und Markus Holzmaier an den weiteren Gitarren jetteten sie melodiös und mutig zwischen bedächtigeren Intros und verschnörkelten Solos hin und her. Getragen auf den Flügeln der Improvisationen Madsens vereinigten sie sich dann und brausten mit Herwig Hammerl am Kontrabass und Andi Wettstein an den Drums ab.