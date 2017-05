Izagirre gewann 8. Giro-Etappe, Jungels weiter in Rosa

Gregor Mühlberger und Lukas Pöstlberger, die österreichischen Teamkollegen bei Bora-Hansgrohe, fuhren lange in einer Ausreißergruppe mit, wurden aber im Finish vom Feld geschluckt und hatten im Ziel 22 Sekunden bzw. 5:44 Minuten Rückstand. Bester Österreicher des Tages war Patrick Konrad, der dritte Österreicher bei Bora, der mit dem Hauptfeld 12 Sekunden zurück lag und 25. wurde.

Pöstlberger und Mühlberger waren mit Sanchez einer nach dem Start ausgerissenen Gruppe recht bald erfolgreich nachgefahren. Rund 35 Kilometer vor dem Ziel spaltete sich die 16-köpfige Gruppe. Mühlberger war in der fünf Fahrer umfassenden Spitzengruppe dabei, konnte aber auf den letzten Kilometern das Tempo nicht mitgehen. Drei Mann machten sich schließlich nach einem kurzen Schlussanstieg den Etappensieg vor dem heranbrausenden Feld untereinander aus.

Jungels kam mit dem Hauptfeld ins Ziel und liegt in der Gesamtwertung weiter sechs Sekunden vor dem Briten Geraint Thomas (Sky) und zehn Sekunden vor elf weiteren Fahrern. Am Sonntag ist das Rosa Trikot des Luxemburgers aber in Gefahr, wartet doch beim 152 km langen Teilstück von Montenero die Bisaccia nach Blockhaus ein legendärer Schlussanstieg. Nach dem Ruhetag am Montag folgt ein Einzelzeitfahren über 39,8 km von Foligno nach Montefalco.

(APA)