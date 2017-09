GORE-TEX® Transalpine-Run 2017

Peter Kriegl &Gaby Marek-Schmid beim Zieleinlauf in Sulden - © BLT

Bludenz. (sw) Es ist vollbracht! Der BLT-Läufer Peter Kriegl aus Zwischenwasser hat bei seinem 6. Start in Folge beim weltweit wohl härtesten Etappenrennen für Trailläufer das 6. Mal gefinished und konnte sich im Ziel in Sulden am Ortler (IT) das begehrte Finisher-Trikot überstreifen.