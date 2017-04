Gore rechnet mit Verbleib der USA im Klimaschutzabkommen

Al Gore ist zuversichtlich - © APA (AFP)

Der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore hat sich zuversichtlich über einen Verbleib der USA im Pariser Klimaschutzabkommen geäußert. Es gebe eine “exzellente Chance, weitaus besser als 50 zu 50”, dass die US-Regierung entscheiden werde, an dem Abkommen festzuhalten, sagte Gore am Freitag im Vorfeld der Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank in Washington.