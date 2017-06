Gorbach hat in Telekom-Affäre Diversion angenommen

Gorbach hat gut lachen - er kommt relativ billig davon - © APA

Nun ist es offiziell: Ex-Verkehrsminister Hubert Gorbach (FPÖ/BZÖ) hat in der Telekom-Affäre das Diversionsangebot der Staatsanwaltschaft angenommen, wie die Staatsanwaltschaft Wien am Freitag auf APA-Anfrage bestätigte. Gorbach erspart sich somit ein Gerichtsverfahren rund um angebliche Zahlungen an ihn aus schwarzen Kassen der teilstaatlichen Telekom Austria.