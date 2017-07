Google präsentierte in Wien Auto für Street View-Aufnahmen

Google-Street-View-Auto in Wien unterwegs - © APA

Am Donnerstag werden in Wien die Aufnahmen für Google Street View starten. Am Vortag wurde das mit einer speziellen Kamera ausgestattete Auto am Heldenplatz in der Innenstadt präsentiert. Die Aufnahmen werden vorerst nur mit dem einen Pkw durchgeführt, nach der Bundeshauptstadt soll es bis November auch durch Graz und Linz fahren und Fotos für die Straßenansicht von Google machen.