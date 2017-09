Golfer trotzten in Braz dem Regen

Die Golfer erwiesen sich am Samstag und Sonntag in Braz allerdings “mehr als wetterfest”. Die Teilnehmer aus den Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein gingen wie geplant auf die beiden Golfrunden.

Heimische Siege gab es in zwei Kategorien: Anna Mächler gewann mit Eva Maria Düringer die Gruppe C jener Golfer, die am Samstag fünf und am Sonntag neun Loch spielten. Katharina Swanson holte sich den Sieg im Einzelbewerb mit zwei Schlägen Vorsprung.