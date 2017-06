Bernd Wiesberger nach dritter US-Open-Runde auf 14. Platz

Insgesamt hält der 31-jährige Burgenländer bei diesem zweiten Golf-Major-Turnier der Saison (Dotation 12 Millionen Dollar) bei sechs unter Par; er brauchte insgesamt 210 Schläge.

In Führung vor der vierten und letzte Runde liegt nun der US-Amerikaner Brian Harmann: zwölf unter Par, 204 Schläge. Er blieb allein in Runde drei fünf unter Par. Harmann hatte 2015 beim FedExCup in Newark (New Jersey) einen Eintrag ins Golf-Geschichtsbuch geschafft, indem ihm als drittem Spieler in der Historie der PGA-Tour überhaupt zwei sogenannte “Hole-in-one” (nur jeweils ein Schlag ins Loch auf einer Bahn) auf einer Runde gelangen.

(APA)