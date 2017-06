Bernd Wiesberger hat den ersten Tag bei den 117. U.S. Open in Erin Hills auf dem elften Platz abgeschlossen, den er sich mit sechs anderen Spielern teilt. Der Burgenländer spielte auf dem Kurs im US-Staat Wisconsin am Donnerstag (Ortszeit) zum Auftakt mit drei unter Par eine 69er Runde.

Führender nach dem ersten Durchgang ist der US-Amerikaner Rickie Fowler, der mit einer 65er Runde überzeugen konnte. Auf einem geteilten zweiten Platz liegen der Engländer Paul Casey und der US-Amerikaner Xander Schauffele, die beide eine 66er Runde spielten. (APA)