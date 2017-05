Golf-Star Tiger Woods in Florida festgenommen

Der frühere Golfstar dürfte alkoholisiert gefahren sein - © APA (AFP/Palm Beach County Sheriff's Office)

Der US-Golfstar Tiger Woods ist Sonntagnacht in Südflorida festgenommen worden. Er werde verdächtigt, unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen mit seinem Auto gefahren zu sein, bestätigte das Büro des Sheriffs in Palm Beach County am Montag. Der Ex-Weltranglisten-Erste wurde um drei Uhr nahe seines Wohnsitzes in Jupiter Island in Gewahrsam genommen und drei Stunden später wieder freigelassen.