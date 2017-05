Golf-Star Tiger Woods nach Drogen-Fahrt festgenommen

Der US-Golfstar Tiger Woods ist Sonntagnacht in Südflorida festgenommen worden. Er werde verdächtigt, unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen mit seinem Auto gefahren zu sein, bestätigte das Büro des Sheriffs in Palm Beach County am Montag. Der Ex-Weltranglisten-Erste wurde um drei Uhr nahe seines Wohnsitzes in Jupiter Island in Gewahrsam genommen und drei Stunden später wieder freigelassen.

Woods ist mit 14 Major-Titeln und 79 Siegen auf der US-PGA-Tour einer der erfolgreichsten Golfer der Geschichte – der bisher letzte liegt neun Jahre zurück – und war zu seiner besten Zeit der bestverdienende Sportler der Welt. Laut "Forbes"-Magazin verdiente er als erster Sportler mehr als eine Milliarde US-Dollar. Woods hatte sich im April zum vierten Mal einer Rückenoperation unterziehen müssen. Ein Termin für ein Comeback des 41-Jährigen steht nicht fest. Zuletzt hatte er wissen lassen, dass er erstmals seit langer Zeit schmerzfrei sein und mitten in der Rehabilitation stehe. Image über Nacht zerstört Woods hatte im April 1997 im Alter von 21 Jahren als jüngster Spieler und erster Schwarzer das traditionsreiche Masters gewonnen. Mit seinen Erfolgen ließ er TV-Einschaltquoten wie Preisgelder auf der PGA-Tour explodieren. Im Jahr 2010 wurde Woods' Ehe mit Elin Nordegren geschieden. Zuvor war das Saubermann-Image von Woods praktisch über Nacht zerstört worden. Mehr als ein Dutzend Frauen, überwiegend Bardamen und Call-Girls, waren mit pikanten Details über Affären mit dem "Tiger" an die Öffentlichkeit gegangen. (APA/ag.)