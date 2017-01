Goldman Sachs profitiert von Börsen-Boom nach Trump-Wahl

Börsenboom nach US-Wahlen gut für Investmentbank - © APA (AFP)

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ihren Gewinn zum Jahresende kräftig gesteigert. Die Finanzfirma profitierte stark vom Börsen-Boom im Zuge der US-Präsidentschaftswahlen, wie die am Mittwoch in New York veröffentlichten Zahlen für das vierte Quartal zeigen. Auch der Rivale Citigroup verdiente deutlich mehr.