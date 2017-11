Goldenes Leistungsabzeichen

Die Vandanser Feuerwehrkameraden, BM Stemer Andre und OLM Wehinger Marco absolvierten am 11. November die Prüfung für das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold.

Vandans (Sto). Die beiden mussten bei der Prüfung ihr Wissen und Können in acht Disziplinen sowohl theoretisch wie auch praktisch unter Beweis stellen. “Dazu zählen Wissensgebiete wie Ausbildung in der Feuerwehr, Löschwasserberechnung, Brandschutzpläne oder das Formulieren und geben von Befehlen”, erzählt Komandant Martin Mostböck. Zusätzlich müssen Fragen aus dem Feuerwehrwesen beantwortet werden und Fähigkeiten im Führungsverfahren unter Beweis gestellt werden. “Außerdem muss das Verhalten in einer Gruppe gezeigt werden und eine Projektarbeit zur Lageführung abgeliefert werden”, erklärt der Feuerwehrkomandant. Abgenommen wurde die Prüfung in der Landesfeuerwehrschule Vorarlberg. Die Wehrkameraden und die Gemeinde gratulieren herzlichst zur bestandenen “Feuerwehrmatura”!