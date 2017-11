Goldenes Abzeichen für junge Florianijünger

Erstmals traten Mitglieder der Feuerwehrjugend Lustenau bei der Leistungsprüfung Gold an.

Lustenau. Im Feuerwehrausbildungszentrum in Feldkirch zeigte am Samstag der Feuerwehrnachwuchs, wie gut er mittlerweile auf den Ernstfall vorbereitet ist. Insgesamt 36 Jugendliche aus dem ganzen Land nahmen an der Leistungsprüfung Feuerwehrjugend-Gold teil. Das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold ist das höchste Leistungsabzeichen der Feuerwehrjugend.