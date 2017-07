Goldener Löwe für Jane Fonda und Redford

Die Auszeichnung wird den beiden Stars bei einer feierlichen Zeremonie am 1. September vor der Vorstellung des Netflix-Films “Our Souls at Night” des indischen Regisseurs Ritesh Batra verliehen, in dem Fonda und Redford mitspielen. Der Film wurde von Redford und seiner Firma “Wildwood Enterprises” produziert.

Festival-Direktor Barbera hob das “leidenschaftliche Leben, die Unabhängigkeit und den Antikonformismus” Fondas hervor, die in ihrer Karriere unter anderem politische Aktivistin, Sexsymbol, Schriftstellerin, feministische Ikone und Produzentin gewesen sei. Barbera lobte Redford vor allem wegen dessen Sundance-Festival. “Sowohl vor als auch hinter der Kamera hat sich Redford stets für das unabhängige Kino eingesetzt”, so Barbera.

(APA)