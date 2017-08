Goldene Toilette überrascht Besucher

Wie fühlt es sich wohl an, auf einer durch und durch goldenen Toilette zu sitzen und sein Geschäft zu verrichten? Besucher des Guggenheim-Museums in New York können dies nun exklusiv erleben. Sogar einen Namen hat das goldige Stück: “America”

Auch wenn sich das äußere Erscheinungsbild durchaus vom üblichen Standard abhebt – das Geräusch der Spülung bleibt gleich. Dieser goldene Thron steht zurzeit in der Gästetoilette des Guggenheim-Museums in New York. 18-Karat für alle. Egal ob es ums große oder kleine Geschäft geht. Die Idee stammt von dem italienischen Künstler Maurizio Cattelan. Und der Chef der Gebäudeverwaltung im Guggenheim-Museum, Michael Zall, hat bisher folgende Beobachtungen machen dürfen: "Ich denke, es ist nur eine Art Spaß für die Öffentlichkeit, für das Museum, für Leute, die herkommen und das entdecken. Sie sagen "oh, schau, eine normale Toilette" aber dann sehen Sie diese goldene Toilette. Also, ich denke, es ist mehr ein Spaß als alles andere." Und auch die Besucher zeigten sich von interessiert bis begeistert. Noch bis 15. September im Museum Wer die goldene Toilette besuchen will, muss sich allerdings sputen. Denn das Ausstellungsstück im Guggenheim-Museum wird dort nur noch bis zum 15. September zu bestaunen sein. (REUTERS/red)