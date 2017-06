Golden State Warriors vor Gewinn der NBA-Meisterschaft

Cleveland ist nun unter Zugzwang - © APA (AFP/Getty)

Die Golden State Warriors stehen vor dem Gewinn der Meisterschaft in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA. Die Kalifornier gewannen am Mittwoch (Ortszeit) auch das dritte Spiel der Finalserie gegen die Cleveland Cavaliers – diesmal auswärts in einem hart umkämpften Match mit 118:113 (67:61).