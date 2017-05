Golden State gewann in NBA auch 2. Duell mit San Antonio

Topscorer Stephen Curry zieht Richtung Korb - © APA (AFP/Getty)

Die San Antonio Spurs waren am Dienstag im zweiten Conference-Finale der NBA bei den Golden State Warriors chancenlos. Ohne ihren am Knöchel verletzten Star Kawhi Leonard verloren die Texaner das zweite Duell der “best of seven”-Serie beim Favoriten mit 100:136 und liegen mit 0:2 zurück. Das Auftaktspiel hatten die Warriors knapp 113:111 gewonnen.