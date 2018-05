Golden State erzwang Entscheidungsspiel gegen Houston

Golden State kämpfte sich in Spiel sieben

Golden State kämpfte sich in Spiel sieben ©APA (AFP/Getty)

Golden State kämpfte sich in Spiel sieben ©APA (AFP/Getty)

Titelverteidiger Golden State Warriors hat das drohende Aus in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA gegen die Houston Rockets abgewendet. Trotz eines 17-Punkte-Rückstands besiegte das Team um Superstar Stephen Curry am Samstag den Rivalen aus Texas deutlich mit 115:86 (51:61) und erkämpfte sich in der Best-of-Seven-Serie ein entscheidendes siebentes Halbfinalspiel.

Dies findet bei einem Halbfinalstand von 3:3 am Montag in Houston statt. Überragend bei den Gastgebern war Klay Thompson, der 35 Punkte erzielte. Für die Rockets waren 32 Zähler von Top-Star James Harden zu wenig.