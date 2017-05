Golden State dominiert NBA-Halbfinalserie gegen San Antonio

Alle Bemühungen waren umsonst, San Antonio verlor erneut - © APA (AFP/Getty)

Die Golden State Warriors haben auch das dritte Spiel im NBA-Halbfinale gegen die San Antonio Spurs gewonnen. Der Vizemeister besiegte am Samstag in San Antonio die Spurs mit 120:108. In der “best-of-seven”-Finalserie der Western Conference führen die Warriors nun mit 3:0 und können mit einem Sieg im nächsten Spiel ins Finale der nordamerikanischen Basketball-Liga einziehen.