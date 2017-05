Golden State 2:0 in Front – Washington verkürzte auf 1:2

Stephen Curry punktete wieder fleißig - © APA (AFP)

Nach Titelverteidiger Cleveland hat auch NBA-Topfavorit Golden State sein sechstes NBA-Play-off-Spiel gewonnen. Die Warriors feierten am Donnerstagabend (Ortszeit) in Oakland einen 115:104-Heimsieg über Utah Jazz und stellten damit auf 2:0 in der “best of seven”-Serie der zweiten Runde.