Gold und Silber für SMS Rankweil-West im Mini-Handballcup

Den Auftakt machten die Mädchen, welche hinter der Mannschaft der Sportmittelschule Bregenz-Vorkloster den ausgezeichneten zweiten Rang und somit den Vizelandesmeistertitel erringen konnten. Die Sportmittelschule Rankweil-West, die mit zwei Burschen-Teams angetreten war, erreichte unter acht teilnehmenden Mannschaften mit der „Zweiten“ den hervorragenden 5. Rang und mit der „Ersten“ den Turniersieg. Letztere bezwang, nachdem sie das Halbfinale gegen die PG Mehrerau knapp für sich entscheiden konnte, im Finale die Sportmittelschule Bregenz-Vorkloster klar mit 17:8 und krönte sich damit zum Landessieger.

Qualifikation für die Regionalmeisterschaft

Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten beider Bewerbe haben sich somit für die Regionalmeister-schaften am 13. Juni in Dornbirn qualifiziert, wo sich die besten Teams aus Salzburg, Tirol und Vorarlberg messen werden. Die Sportmittelschule Rankweil-West freut sich, an diesem Event mit zwei Mannschaften teilzunehmen und Vorarlberg vertreten zu dürfen.