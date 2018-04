Gold und Silber für Koblachs Nachwuchskegler

Jan Nikolic vom SKC Koblach und Teamkollegin Chiara Adam holten Gold und Silber bei den nationalen Sportkegel Nachwuchstitelkämpfen.

Am 14. und 15. April haben die Österreichischen Sportkegel-Nachwuchs-Meisterschaften stattgefunden. In Wiener Neudorf kämpften die U-14-, in Baden bei Wien die U18- und in Neunkirchen die U23-Sportkegler um den Meistertitel. Aus Vorarlberg nahmen 14 junge Sportkegler die Herausforderung an und waren in der U14-Klasse sehr erfolgreich. Jan Nikolic (SKC Koblach) war in der Lage, eine neue persönliche Bestleistung mit 534 Kegeln abrufen und damit die Goldmedaille zu gewinnen. Chiara Adam (SKC Koblach) erreichte mit 492 Kegeln den 2. Platz. Mit nur einem Kegel Rückstand und damit den undankbaren 4. Platz erreichten Mario Gruber (U23, ESV Bludenz) mit 595 Kegeln und Chiara Feher (U14, SKC EHG Dornbirn) mit 489 Kegeln (alle weiteren Ergebnisse unter www.vskv.at und www.oeskb.at).