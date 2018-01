Gold, Silber und Bronze für die „Ölmühle Sailer“ in Lochau

Lochau. Tolle Neuigkeiten von der „Ölmühle Sailer“ in Lochau: Vier Öle haben beim österreichweiten Öl-Award 2017 eine Auszeichnung erhalten. Und das Leinöl wurde dabei als einziges Leinöl mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.

Seit viereinhalb Jahren laden Barbara, Ramona und Christian Sailer in ihre „Ölmühle“ in der Lochauer Alberlochstraße. Sie hat sich inzwischen zu einem „Geheimtipp“ für die zahlreichen gesundheitsbewussten Kunden aus dem ganzen Land entwickelt. Und nun gab es für die engagierte Familie beim Öl-Award 2017 gleich mehrere Auszeichnungen.

GOLD für das BIO-LEINÖL in der Kategorie Leinöl, SILBER für das BIO-HANFÖL in der Kategorie Hanföl, SILBER für das BIO-LEINDOTTERÖL in der Kategorie Sonstige Öle sowie BRONZE für das BIO-KOKOSNUSSÖL in der Kategorie Nussöle.