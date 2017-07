Gold für Sutterlütys Käsespezialitäten aus Riefensberg und Lingenau

Senn Daniel Fink im Käsekeller der Sennerei Riefensberg und Markus Hammerer von der Sennerei Lingenau - © Sutterlüty (C.Kerber)

Käsekenner wissen längst, was einmal mehr von offizieller Seite her bestätigt wurde: Sutterlütys Käse ist Gold wert! Bei der jährlichen Käseprämierung in Wieselburg erlangten die Sutterlüty-Spezialitäten der Sennerei Lingenau und der Sennerei Riefensberg Spitzenplätze und wurden mehrfach mit Gold ausgezeichnet.