Gold für BRG Dornbirn und BORG Dornbirn

Das Team des BRG und BORG Dornbirn holten bei den Bundesmeisterschaften der Schul-Olympics im Badminton in St. Pölten sensationell zweimal die Goldene.

Die Mannschaften aus dem Ländle dominierten die Bundesmeisterschaften SCHUL OLYMPICS Badminton in St. Pölten. Das Team des BRG und BORG Dornbirn-Schoren holte sich den Titel in der Unterstufe. Die Mädchen des Schulsportmodell Sportgymnasium Dornbirn wurden Bundessieger in der Kategorie Oberstufe. Herzliche Gratulation auch an Mag. Susanne Hutter-Hinteregger und Mag. Wolfgang Hinteregger!